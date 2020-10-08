«Реал» расплачивается за глупую продажу Роналду. Некому забивать». Кальдерон о проблемах клуба

Бывший президент «Реала» высказался о ситуации в мадридском клубе.

«Еще после глупой продажи было известно, что команде нужно усиление как на этой позиции, так и на других. Но печальная реальность такова, что в клубе не только пустая казна, но еще и долги на миллиард евро.

– единственный крупный европейский клуб, который никого не купил летом. И они расплачиваются за это.

Матчи с «Кадисом» (0:1) и «Шахтером» (2:3) оставили очень плохое впечатление, но нужно сохранять оптимизм, потому что эта команда уже переживала плохие периоды, подобные этому, и преодолевала их. Хотя, конечно, ощущения не из приятных.

Игра против «Шахтера» была плохой, было допущено много ошибок, но нельзя винить кого-то одного. К этому привела цепочка событий. После нелепой продажи Роналду там некому забивать голы», – сказал Кальдерон.