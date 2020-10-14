«Локо» после 2:2 – «Ред Буллу»: «Пассажиры, правда?»

«Локомотив» в твиттере отреагировал на ничью с (2:2) в 1-м туре чемпионов.

«Боевая ничья в Зальцбурге – 2:2. Пассажиры, правда, «Ред Булл»?» – написано в твиттере московского клуба.

Ранее «Зальцбург» опубликовал на сайте текст о «Локомотиве», где назвал соперника пассажиром в ЛЧ. В ответ «Локо» представил «Ред Булл» фарм-клубом «Лейпцига», а его последний титул охарактеризовал как «скандальный».

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