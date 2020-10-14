Mail.ru стал партнером ЦСКА

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ЦСКА объявил о начале сотрудничества с технологической компанией Mail.ru Group.

«Mail.ru Group поможет клубу развивать официальное сообщество клуба во «ВКонтакте», проводить эфиры, конкурсы и прочие активности в соцсетях и на других онлайн-площадках компании с многомиллионной аудиторией.

Кроме того, Mail.ru Group и ЦСКА будут находить и воплощать новые форматы онлайн-взаимодействия с болельщиками», – говорится в сообщении ЦСКА.

Ранее в этом сезоне армейцы привлекли множество партнеров, в частности, «Промсвязьбанк», «Фонбет» и Wildberries.

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