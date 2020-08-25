Смолов забил впервые за месяц. У него 2 гола в РПЛ за «Локо» – «Тамбову» и «Уралу»

Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия Sports.ru Тамбов Футбол

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов отметился голом в матче 8-го тура РПЛ с «Тамбовом» (1:0, первый тайм).

На 7-й минуте форвард воспользовался пасом полузащитника Антона Миранчука и отправил мяч в ворота соперника.

Это первый гол Смолова за месяц – в последний раз он забивал 19 августа «Уралу» (1:1). С тех пор он провел три матча без результативных действий. На счету Федора 2 гола в этом чемпионате России в семи играх.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотива» с «Тамбовом».

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