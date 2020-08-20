Медведев не вышел в финал US Open, Кучеров лидирует в Кубке Стэнли по ассистам, «Краснодар» потратил больше всех в РПЛ на молодежный футбол и другие новости утра

1. US Open. 1/2 финала. Медведев проиграл Тиму всухую, Зверев победил в пяти сетах Каррено-Бусту.

2. Кубок Стэнли. Два очка Сергачева не помогли «Тампе» в матче финала Востока с «Айлендерс» (3:5, 2-1 в серии). Кучеров сделал голевую передачу, он делит 1-е место по ассистам и 2-е – в гонке бомбардиров.

Варламов выиграл 10-й матч в плей-офф и делит 2-е место с Худобиным. У Василевского 12 побед.

3. «Краснодар» потратил 11,4 млн евро на молодежный футбол в 2019 году, «Зенит» – 8 млн, ЦСКА – 3,2 млн, «Спартак» – 3 млн, «Локомотив» – 2,7 млн.

4. В очередной игровой день КХЛ СКА был сильнее «Локомотива» (4:2), «Магнитка» уступила «Авангарду» (0:4), потерпев первое поражение в сезоне, а «Торпедо» нанесло «Автомобилисту» первое поражение (4:3 Б).

КХЛ перенесла матч «Йокерит» – «Ак Барс». В «Нефтехимике» зафиксированы 4 случая коронавируса. Клубу из Нижнекамска 13-го играть против СКА. «Нефтехимик» пока вернулся домой. Еще 4 матча отложили.

5. Трансферы. В «Зенит» за день сосватали половину Европы – Фекира и Эриксена, Весино, де Пауля и даже Рога. «Спартак» может продать Кутепова за 2-2,5 млн евро, и у клуба есть предложения по Кокорину, Жиго и Понсе. «Динамо» продаст Шуньича в Китай за 350 тысяч евро. Жано расторгнет контракт с «Ротором» из-за травмы, он так и не сыграл за клуб. Шишкин перешел в «Знамя» Павлюченко и Самедова.

«Челси» рассматривает Райса, но не будет платить 74 млн фунтов «Вест Хэму». «МЮ» уведет из «Ман Сити» 17-летнего форварда за 1,35 млн фунтов. «ПСЖ» арендовал Флоренци у «Ромы» с правом выкупа. Бранислав Иванович будет играть за «Вест Бромвич».

6. НБА. «Бостон» победил «Торонто» и вышел в финал конференции, «Клипперс» проиграли «Денверу», но ведут в серии – 3-2.

7. В финале парного US Open Вера Звонарева и Лаура Зигемунд обыграли Ифань Сюй и Николь Меличар (6:4, 6:4). Для россиянки это третий парный титул турниров «Большого шлема» и 10-й в паре вообще.

8. Тарасова и Морозов пропустят контрольные прокаты сборной, но выступят на первых этапах Кубка России и на Гран-при США. Двукратный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Сергей Воронов завершил карьеру.

9. Клубы АПЛ будут играть в форме с патчем «Расизму нет места» вместо BLM. Третья форма «Ливерпуля» – черно-серая и в шашечку. А гостевая форма «Милана» вдохновлена музеем культур Mudec. Гризманн взял 7-й номер в «Барселоне»

10. Колумбийский гонщик Даниэль Мартинес выиграл 13-й этап веломногодневки «Тур де Франс».

11. Феттель будет зарабатывать в «Астон Мартин» 15 миллионов евро в год. Неплохо устроился.

12. На яхту к Конору прибыли допинг-офицеры. В июне Макгрегор завершил карьеру.

Цитаты дня:

Скардино – Тихонову на слова о спортсменах, поддержавших акции протеста: «По этой логике вы тоже были нахлебником. Зачем тогда надеваете пиджак с медалями?»

Мария Бутырская: «Загитова столько сделала для государства. Не думаю, что оно обеднеет, если немного поплатит ей денег»

Акинфеев о том, что Карпов не знал Карвальо и Вагнера: «Для меня это ножом по сердцу было»

Тедеско о женщинах в футболе: «Главное – качество работы. Пол и возраст не важны для меня»

Акинфеев о своих словах Веллитону: «Смотрю на себя и думаю: «Какой дурачок»

Куман о Месси: «Все знают, что он лучший в мире. Рады, что он часть «Барсы»