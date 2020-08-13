Детали трансфера Миранчука, новый контракт Овечкина, Кушиташвили дали 3 года условно, шутка «Балтики» про «Новичка», Месси – лучший в FIFA и другие новости утра

1. Нобель Арустамян выпустил фильм о трансфере Алексея Миранчука в «Аталанту». Хавбек откровенно рассказал, почему решил выйти из зоны комфорта, ведь «Локо» предлагал ему 3,5 млн евро в год! Лешу поддержал Массимо Каррера, в Бергамо следили за игроком три сезона.
2. «Вашингтон» предлагает Овечкину контракт на 3-5 лет с зарплатой 9,5-10 млн долларов за сезон. Если инсайд правдив, клубу придется позабыть о новых суперталантах с хорошей зарплатой.
3. Боксер Георгий Кушиташвили получил три года условно за хранение наркотиков и нападение на росгвардейца. Похоже, чемпион России легко отделался.
4. Трансферы. «Локомотив» готов заплатить за Хвичу 15 млн евро, «Краснодар» – 10 млн. В московском клубе не подтвердили интерес и отшутились, в Казани говорят, что предложений нет.
По слухам, «Спартак» предложил Кузяеву 2,5 млн евро в год, в гонке и «Локо». Сам хавбек хочет в «Алавес», но там его, похоже, не ждут. В «Спартаке» все опровергают, неужели Далер все же останется в «Зените»?
Луис Суарес предпочтет перейти в «Атлетико», а не в «Ювентус». Туринцы переключились на Морату, но за него требуют 150 миллионов. Игуаин будет играть в США, Флоренци переезжает в Париж. «Челси» отказался обменять Канте в «Интер» на Эриксена или Брозовича.
«Балтика» анонсировала трансфер шуткой про «Новичка». Позже пост удалили.
5. НХЛ. Гол Радулова в овертайме принес «Далласу» победу над «Вегасом», счет в серии стал 2-1. Худобин отразил 38 бросков из 40 и одержал 10-ю победу в плей-офф.
6. US Open. Азаренко впервые прошла Серену на «Шлеме» и впервые с 2013-го вышла в финал. Ее соперницей будет Осака.
7. Выборы президента «Барселоны» пройдут 20 и 21 марта.
8. НБА. Плей-офф. 29 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон», счет в серии стал 3-1.
9. Матч КХЛ «Динамо» Рига – «Нефтехимик» перенесен из-за подозрения у 7 игроков нижнекамцев на коронавирус.
ЦСКА победил «Сибирь» по буллитам, новосибирцы проиграли все четыре матча на старте сезона. У «Куньлуня» тоже четыре поражения – общий счет 4:15.
10. Месси – лучший игрок FIFA 21. Роналду и Левандовски – в топ-3, Неймар – пятый. В «Ливерпуле» лучший рейтинг у ван Дейка, в «Реале» – у Куртуа.
11. «ПСЖ» без Неймара, Мбаппе и Ди Марии проиграл «Лансу» в первом матче сезона.
12. ЦСКА будет блокировать абонементы в случае перепродажи билетов на дерби.
13. Феттель подписал контракт с «Астон Мартин».
14. Швейцарский гонщик Марк Хирши выиграл 12-й этап веломногодневки «Тур де Франс».
Цитаты дня
Маммана о Путине: «Это влиятельный и сильный президент. В России дела идут хорошо, похоже»
Ирина Роднина: «Была бы Загитова поумнее – сказала бы, что снимается с прокатов из-за учебы. Стоит подумать о ее выводе из сборной»
Клопп о трансферах: «Мы не можем вести себя как «Челси». «Ливерпуль» – другой клуб»
Ягудин о карьере Загитовой: «Вспоминаю фразу Аршавина: «Ваши ожидания – ваши проблемы». Мы не заставляем кого-то нами восхищаться»
Эмануэль Маммана: «Грозный вызывает страх. Видно, что очень сложный город. Мне всегда не по себе, когда мы туда едем»
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