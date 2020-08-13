Детали трансфера Миранчука, новый контракт Овечкина, Кушиташвили дали 3 года условно, шутка «Балтики» про «Новичка», Месси – лучший в FIFA и другие новости утра

1. Нобель Арустамян выпустил фильм о трансфере Алексея Миранчука в «Аталанту». Хавбек откровенно рассказал, почему решил выйти из зоны комфорта, ведь «Локо» предлагал ему 3,5 млн евро в год! Лешу поддержал Массимо Каррера, в Бергамо следили за игроком три сезона.

2. «Вашингтон» предлагает Овечкину контракт на 3-5 лет с зарплатой 9,5-10 млн долларов за сезон. Если инсайд правдив, клубу придется позабыть о новых суперталантах с хорошей зарплатой.

3. Боксер Георгий Кушиташвили получил три года условно за хранение наркотиков и нападение на росгвардейца. Похоже, чемпион России легко отделался.

4. Трансферы. «Локомотив» готов заплатить за Хвичу 15 млн евро, «Краснодар» – 10 млн. В московском клубе не подтвердили интерес и отшутились, в Казани говорят, что предложений нет.

По слухам, «Спартак» предложил Кузяеву 2,5 млн евро в год, в гонке и «Локо». Сам хавбек хочет в «Алавес», но там его, похоже, не ждут. В «Спартаке» все опровергают, неужели Далер все же останется в «Зените»?

Луис Суарес предпочтет перейти в «Атлетико», а не в «Ювентус». Туринцы переключились на Морату, но за него требуют 150 миллионов. Игуаин будет играть в США, Флоренци переезжает в Париж. «Челси» отказался обменять Канте в «Интер» на Эриксена или Брозовича.

«Балтика» анонсировала трансфер шуткой про «Новичка». Позже пост удалили.

5. НХЛ. Гол Радулова в овертайме принес «Далласу» победу над «Вегасом», счет в серии стал 2-1. Худобин отразил 38 бросков из 40 и одержал 10-ю победу в плей-офф.

6. US Open. Азаренко впервые прошла Серену на «Шлеме» и впервые с 2013-го вышла в финал. Ее соперницей будет Осака.

7. Выборы президента «Барселоны» пройдут 20 и 21 марта.

8. НБА. Плей-офф. 29 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон», счет в серии стал 3-1.

9. Матч КХЛ «Динамо» Рига – «Нефтехимик» перенесен из-за подозрения у 7 игроков нижнекамцев на коронавирус.

ЦСКА победил «Сибирь» по буллитам, новосибирцы проиграли все четыре матча на старте сезона. У «Куньлуня» тоже четыре поражения – общий счет 4:15.

10. Месси – лучший игрок FIFA 21. Роналду и Левандовски – в топ-3, Неймар – пятый. В «Ливерпуле» лучший рейтинг у ван Дейка, в «Реале» – у Куртуа.

11. «ПСЖ» без Неймара, Мбаппе и Ди Марии проиграл «Лансу» в первом матче сезона.

12. ЦСКА будет блокировать абонементы в случае перепродажи билетов на дерби.

13. Феттель подписал контракт с «Астон Мартин».

14. Швейцарский гонщик Марк Хирши выиграл 12-й этап веломногодневки «Тур де Франс».

Цитаты дня

Маммана о Путине: «Это влиятельный и сильный президент. В России дела идут хорошо, похоже»

Ирина Роднина: «Была бы Загитова поумнее – сказала бы, что снимается с прокатов из-за учебы. Стоит подумать о ее выводе из сборной»

Клопп о трансферах: «Мы не можем вести себя как «Челси». «Ливерпуль» – другой клуб»

Ягудин о карьере Загитовой: «Вспоминаю фразу Аршавина: «Ваши ожидания – ваши проблемы». Мы не заставляем кого-то нами восхищаться»

Эмануэль Маммана: «Грозный вызывает страх. Видно, что очень сложный город. Мне всегда не по себе, когда мы туда едем»