Жано расторгнет контракт с «Ротором» из-за травмы. Он не сыграл за клуб

Хавбек Жано Ананидзе в ближайшее время расторгнет контракт с , сообщает «Чемпионат».

Такой шаг связан с тем, что травма игрока не позволит ему выйти на поле в ближайшее время.

Жано решил быть честным перед «Ротором», поэтому пошел на расторжение контракта.

Соглашение грузинского хавбека было рассчитано до 20 мая 2021 года. Его зарплата, как сообщалось, составляла 1,7 млн рублей в месяц.

Напомним, в 2009-2020 годах Жано был в «Спартаке». За время пребывания в клубе он дважды уходил в аренду – в «Ростов» и «Крылья Советов».

Жано перешел в «Ротор» в начале августа и не провел ни одного матча за клуб. Его статистику выступлений за другие команды смотрите здесь.

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