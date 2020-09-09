НБА. Плей-офф. «Клипперс» – «Денвер», «Торонто» против «Бостона»

В пятницу в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.
«Клипперс» встретятся с «Денвером» (3-1). «Торонто» и «Бостон» проведут заключительный 7-й матч в серии (3-3).
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Второй раунд
Пятый матч
- Дата проведения
- 12 сентября, 01.30, «HP Field House»
«Клипперс» ведут в серии – 3-1
Седьмой матч
- Дата проведения
- 12 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
В серии ничья – 3-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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