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    НБА. Плей-офф. «Клипперс» – «Денвер», «Торонто» против «Бостона»

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    В пятницу в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.

    «Клипперс» встретятся с «Денвером» (3-1). «Торонто» и «Бостон» проведут заключительный 7-й матч в серии (3-3).

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Второй раунд

    Пятый матч

    Клипперс – Денвер
    Дата проведения
    12 сентября, 01.30, «HP Field House»
    Онлайн матча

    «Клипперс» ведут в серии – 3-1

    Седьмой матч

    Торонто – Бостон
    Дата проведения
    12 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
    Онлайн матча

    В серии ничья – 3-3

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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