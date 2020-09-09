НБА. Плей-офф. «Клипперс» – «Денвер», «Торонто» против «Бостона»

В пятницу в пройдут два матча второго раунда плей-офф.

«Клипперс» встретятся с «Денвером» (3-1). и проведут заключительный 7-й матч в серии (3-3).

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Второй раунд

Пятый матч

ведут в серии – 3-1

Седьмой матч

В серии ничья – 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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