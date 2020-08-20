Леонид Федун: «У «Спартака» есть предложения о покупке Кокорина, Жиго и Понсе»

Владелец высказался о поступивших в клуб предложениях по покупке игроков красно-белых.

«У «Спартака» есть три предложения о покупке Жиго, Понсе и Кокорина. Надеюсь, никто из них не уйдет в это трансферное окно. Генеральный директор активно работает над сохранением лидеров команды.

Наша цель – титулы и участие в Лиге чемпионов, доходы от успешного выступления в которой превысят расходы на трансферы», – заявил Федун.

Сообщалось, что «Лион» заинтересован в приобретении Жиго, «Болонья» – в переходе Понсе, «Рома» – в трансфере Кокорина.

Федун о Кокорине в «Роме»: «Никаких шансов. Это пока все бла-бла-бла»