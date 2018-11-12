«Зенит» хочет приобрести Фекира после неудачи с трансфером Эриксена (As)

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир может продолжить карьеру в России.
По информации As, «Зенит» заинтересован в подписании 27-летнего француза.
Отмечается, что изначально петербургский клуб хотел приобрести хавбека «Интера» Кристиана Эриксена, однако не смог договориться с «нерадзурри» по условиям трансфера.
После неудачи с подписанием датчанина «Зенит» сосредоточился на сделке по переходу Фекира. Предполагается, что «Бетис» захочет выручить за полузащитника не менее 30 миллионов евро.
В минувшем сезоне француз провел 32 матча в Ла Лиге и набрал 14 (7+7) очков.