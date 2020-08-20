«Зениту» предложили хавбека «Интера» Весино (FcInterNews.it)

Полузащитник «Интера» Матиас Весино выставлен на продажу.
Услуги 29-летнего уругвайца через посредников предложили «Зениту», который ищет усиление в центр поля, сообщает FcInterNews.it.
Однако переход маловероятен. Несмотря на то, что «Зенит» готов потратить на хавбека значительную сумму, клуб из Санкт-Петербурга ищет более атакующего полузащитника.
Кроме того, сам Весино в случае ухода из «Интера» предпочел бы перебраться в клуб АПЛ или Ла Лиги.
В минувшем сезоне Весино забил 3 гола и отдал 1 пас в 25 матчах. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.
Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к ряду других хавбеков – Набилю Фекиру («Бетис»), Кристиану Эриксену («Интер»), Сами Хедире («Ювентус»), Хавьеру Пасторе («Рома»), Родриго де Паулю («Удинезе»), Марко Рогу («Кальяри») и Аделю Таарабту («Бенфика»).