Роналду забил 100-й гол за сборную, Кокорин нужен «Роме», поражение молодежки, Загитова отказалась говорить о подготовке к прокатам и другие новости утра

1.Криштиану Роналду забил 100-й и 101-й голы за свою сборную – первым из европейцев. Оба мяча – шедевры, даже хейтеры не поспорят. И как же четко охарактеризовал умение Рона тащить тренер Португалии Фернанду Сантуш.

2. Сентябрьский этап Лиги наций позади – Франция и Хорватия выдали повтор финала ЧМ-2018. Ловрен забил, однако хорватам это не помогло – два поражения со счетом 3:8. Влашич ничем не запомнился, Уремович дебютировал, но получил травму и был заменен во втором тайме.

Сборные Армении и Азербайджана синхронно прервали неудачные серии без побед. Все результаты дня – здесь.

3. Из Италии посыпались слухи о намерении «Ромы» купить Кокорина – римляне запросили информацию о форварде, в контракте которого есть опция об уходе в Европу за небольшие деньги, примерно за шесть миллионов евро.

Отечественные инсайдеры пишут, что не опция, а устная договоренность с Газизовым, и не за 6 миллионов, а за 7. И вообще Саша уезжать именно сейчас не планирует.

4. Российская молодежка проиграла Польше и поездка на Евро теперь под угрозой срыва. Будем считать расклады – классика. «Спартак» даже здесь пострадал больше других – травму колена получил Максим Глушенков.

5. В КХЛ яркий матч выдали СКА и «Торпедо» – нижегородцы горели 1:5, едва не сравняли счет в третьем периоде, но все равно уступили. Четыре очка 35-летнего Лауриса Дарзиньша принесли рижскому «Динамо» первую победу в сезоне, «Автомобилист» забил семь «Куньлуню» и одержал третью победу подряд с общим счетом 11:1. У Коваржа – второй шатаут. Остальные результаты смотрите здесь.

6. Кубок Стэнли. Во втором матче финала Востока уже «Вегас» засушил «Даллас» (3:0) и сделал счет в серии 1-1.

7. Загитова отказалась говорить о подготовке к контрольным прокатам. Уже появились фото со съемок «Ледникового периода» с участием Алины. Не все уверены, что у нее получится.

Точно пропустят контрольные прокаты чемпионы Европы Дмитрий Алиев, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

8. Роналд Куман подбирает новую роль для Месси на поле. Тренировки «Барсы» стали интенсивнее при нидерландце. Лео вместе с Коутиньо пока занимаются индивидуально.

9. НБА. «Майами» выиграл серию у «Милуоки» (4-1), «Лейкерс» повели 2-1 в серии с «Хьюстоном».

10. US Open. Зверев вышел во второй полуфинал «Шлема» в карьере. У женщин в полуфинал прошли Брэди (победа над Путинцевой) и Осака.

11. ЦСКА, похоже, потерял защитника Фукса на месяц, травма и у Дивеева – кто будет играть в обороне против «Спартака»!? Первый гол забил Адольфо Гайч – пока, правда, в товарняке.

12. Де Брюйне получил приз лучшему игроку АПЛ по версии футболистов, Трент – лучший молодой игрок. В символической сборной сезона – пять представителей «Ливерпуля».

13. «Манчестер Юнайтед» представил третью форму с камуфляжным узором Dazzle. Одобрил сам Дэвид Бекхэм.

14. Хенрик Лундквист, вероятно, покинет «Рейнджерс». Он в клубе с 2005 года.

15. Ирландец Сэм Беннет выиграл 10-й этап «Тур де Франс».

16. «Реал» впервые в истории сыграет с чемпионскими нашивками в Ла Лиге.

Цитаты дня

Директор «Самбо-70»: «У Загитовой в РАНХиГС будет железный блат. Этот институт – наши друзья»

Андрей Аршавин: «Все знали, что в «Зените», который все выиграл, Аршавин всем руководил»

Черевченко не видит альтернативы Путину: «Народ сделал свой выбор. Какие вопросы?»

Экс-форвард минского «Динамо» Протасеня о Беларуси: «Лукашенко должен поступить как мужик – провести честные выборы. Он же играет в хоккей, нужно действовать по правилам»

Тони Кроос: «Мне повезло прийти в «Реал» в ранге чемпиона мира. Все знали, что я не какой-то инвалид»

Роналду о том, что Португалии лучше без него: «Не читаю новости и не реагирую на провокации. Я все доказываю на поле»