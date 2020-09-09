Мария Бутырская: «Загитова столько сделала для государства. Не думаю, что оно обеднеет, если немного поплатит ей денег»

Чемпионка мира по фигурному катанию считает, что олимпийская чемпионка заслуживает места в сборной России, несмотря на то, что сделала перерыв в карьере и сейчас стала ведущей «Ледникового периода».

– Алина сама знает, что делать, а шанс вернуться всегда есть. Понятно, что этот сезон она пропустит. Это уже очевидно.

Сезон начинают с контрольных прокатов, потом этапы , чемпионат России, чемпионаты Европы и мира.

Алина заслужила время на раздумье. Я уверяю, что она не будет нас долго мурыжить. Определится и скажет: «Все, спасибо, до свидания». Либо так: «Я хочу выступать».

– Никаких вопросов бы не возникло, если бы не включила Алину в состав сборной России на новый сезон.

– Я вас уверяю, что место Алины займет кто-то другой. Никто не будет держать его свободным.

Что касается Алины, то насколько я помню из контракта, нельзя человека взять и выгнать. Есть зазор – год, два. Если не выступаешь, то автоматически выбываешь.

Алина сделала столько для государства. Не думаю, что оно обеднеет, если немного поплатит ей денег, – сказала Бутырская.

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