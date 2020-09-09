Мария Бутырская: «Загитова столько сделала для государства. Не думаю, что оно обеднеет, если немного поплатит ей денег»

Теги сборная России Мария Бутырская ФФКР женское катание Алина Загитова деньги Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова заслуживает места в сборной России, несмотря на то, что сделала перерыв в карьере и сейчас стала ведущей «Ледникового периода».

– Алина сама знает, что делать, а шанс вернуться всегда есть. Понятно, что этот сезон она пропустит. Это уже очевидно.

Сезон начинают с контрольных прокатов, потом этапы Гран-при, чемпионат России, чемпионаты Европы и мира.

Алина заслужила время на раздумье. Я уверяю, что она не будет нас долго мурыжить. Определится и скажет: «Все, спасибо, до свидания». Либо так: «Я хочу выступать».

Никаких вопросов бы не возникло, если бы ФФКР не включила Алину в состав сборной России на новый сезон.

– Я вас уверяю, что место Алины займет кто-то другой. Никто не будет держать его свободным.

Что касается Алины, то насколько я помню из контракта, нельзя человека взять и выгнать. Есть зазор – год, два. Если не выступаешь, то автоматически выбываешь.

Алина сделала столько для государства. Не думаю, что оно обеднеет, если немного поплатит ей денег, – сказала Бутырская.

Да, Загитова никому ничего не должна и не обещала. Но сделала все так, что теперь выглядит обманщицей

«Ни о каком уходе или завершении я даже не думаю». Загитова до сих пор убеждает всех (и похоже, себя), что еще вернется

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья