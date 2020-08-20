«Зенит» отказался покупать хавбека «Кальяри» Рога за 25 млн евро (TMW)

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Полузащитник «Кальяри» Марко Рог был интересен «Зениту».

Клуб из Санкт-Петербурга запросил информацию о трансферной стоимости 25-летнего хорвата, сообщает TMW.

«Кальяри» назвал сумму 25 миллионов евро, после чего переговоры были завершены. В «Зените» посчитали, что цена не соответствует рыночной.

Сардинцы после годичной аренды выкупили права на Рога у «Наполи» за 13 миллионов евро.

В минувшем сезоне Рог забил 1 гол и отдал 1 пас в 30 матчах Серии А.

Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к ряду других хавбеков – Набилю Фекиру («Бетис»), Кристиану Эриксену («Интер»), Сами Хедире («Ювентус»), Хавьеру Пасторе («Рома») и Аделю Таарабту («Бенфика»).

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