Двукратный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Сергей Воронов завершил карьеру

Теги Сергей Воронов сборная России мужское катание Фигурное катание

Российский фигурист Сергей Воронов объявил о завершении карьеры.

«Спасибо, thank you, arigato! Мой долгий путь как спортсмена подошел к завершению!

Спасибо за это незабываемое время! Время двигаться дальше», – написал Воронов.

Воронов – двукратный чемпион России, на его счету серебро и бронза чемпионатов Европы, а также серебро командного ЧМ-2015 и бронза Финала Гран-при сезона-2014. 3 октября Воронову исполнится 33 года.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья