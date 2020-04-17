Двукратный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Сергей Воронов завершил карьеру

Российский фигурист объявил о завершении карьеры.

«Спасибо, thank you, arigato! Мой долгий путь как спортсмена подошел к завершению!

Спасибо за это незабываемое время! Время двигаться дальше», – написал Воронов.

Воронов – двукратный чемпион России, на его счету серебро и бронза чемпионатов Европы, а также серебро командного ЧМ-2015 и бронза сезона-2014. 3 октября Воронову исполнится 33 года.