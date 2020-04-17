Двукратный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Сергей Воронов завершил карьеру

Российский фигурист Сергей Воронов объявил о завершении карьеры.
«Спасибо, thank you, arigato! Мой долгий путь как спортсмена подошел к завершению!
Спасибо за это незабываемое время! Время двигаться дальше», – написал Воронов.
Воронов – двукратный чемпион России, на его счету серебро и бронза чемпионатов Европы, а также серебро командного ЧМ-2015 и бронза Финала Гран-при сезона-2014. 3 октября Воронову исполнится 33 года.
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Спасибо,thank you,arigato!!!мой долгий путь,как спортсмена подошел к завершению!Спасибо за это Незабываемое время!время двигаться дальше 👋🤟