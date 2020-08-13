«Спартак» может продать Кутепова за 2-2,5 млн евро из-за проблем с ФФП

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Дамиано Драго, агент защитника «Спартака» Ильи Кутепова, высказался о будущем игрока.

«Есть несколько клубов, которые заинтересованы в Кутепове, два из них из России. Интерес от «Антальяспора» есть, он может уйти из «Спартака», потому что ему нужно играть, чтобы вызываться в сборную России. Илья может уйти из «Спартака» как в аренду, так и на постоянной основе.

Официально клуб запрашивает за Кутепова 5 миллионов евро, но он может согласиться на 2-2,5 млн евро, потому что у клуба есть некоторые проблемы с финансовым фэйр-плей», – сообщил Драго.

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