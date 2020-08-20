Тедеско о женщинах в футбольных клубах: «Главное – качество работы. Пол и возраст не важны для меня»

Главный тренер поделился мыслями о роли женщины в футболе и рассказал об изучении языков, сообщает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

– Как вы относитесь к женщинам в футбольном клубе, которые принимают большие решения?

– Главное – качество работы. Пол и возраст для меня никогда не были основным фактором.

– На каком языке думаете и с чего начинаете изучение новых языков?

– На немецком и итальянском. Когда нужны эмоции, скорее итальянский, когда рациональность – на немецком. Английский и французский начал в школе. Русский учу сам. Мой «учитель» сидит справа от меня (Доменико имеет в виду переводчика «Спартака» Дмитрия Крайтора – прим. Sports.ru), – сказал Тедеско.

Ранее сообщалось, что оказывает влияние на «Спартак» и помогает владельцу клуба Леониду Федуну принимать ключевые решения.

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