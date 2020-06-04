Тарасова и Морозов пропустят контрольные прокаты сборной, но выступят на первых этапах Кубка России и на Гран-при США

, тренер российской пары – , сообщил, что его подопечные пропустят контрольные прокаты сборной, которые пройдут с 12 по 13 сентября в Москве.

«В индивидуальных планах ребят прокатов нет, так как им предстоит три старта за один месяц. Это первый и второй этапы Кубка России, а также . У Жени с Володей все нормально, готовимся в Москве к первому этапу Кубка в Сызрани.

На Гран-при в США ребята выступят, так как тренируются в этой стране на постоянной основе, а этапы Кубка России являются обязательными для отбора на чемпионат России», – сказал Траньков.

Первый этап Кубка России пройдет 18-22 сентября в Сызрани, второй – 10-13 октября в Москве. Этап Гран-при в США с 23 по 25 октября примет Лас-Вегас.

Онлайн контрольных прокатов-2020: следим за Трусовой, Косторной, Медведевой и другими фигуристами сборной России