Акинфеев о том, что Карпов не знал Карвальо и Вагнера: «Для меня это ножом по сердцу было»

Капитан ЦСКА вратарь рассказал, что защитник Вадим Карпов не знал, кто такие и .

– У тебя были с кем-то из молодых разговоры, когда ты объяснял, что такое ЦСКА?

– Нет, ну для меня на первом месте всегда будет. Когда я подошел к человеку, который четыре месяца в команде, говорю: «Ты Карвальо и Вагнера знаешь?» Он на меня смотрит: «Не-е-е».

Я говорю: «В смысле? Люди там Кубок УЕФА выигрывали». Это же не та история, где там надо Боброва знать и всех остальных. Где там надо сидеть энциклопедию листать. Говорю: «Как ты не знаешь?» – «Не, не слышал».

Я говорю: «Вот ты по базе каждый день ходишь, ты живешь на третьем этаже. Там висят фотографии – Карвальо, Вагнер. На базе! Он ни разу за три месяца на эти фотографии даже не посмотрел. Там ребята с кубками стоят».

– Только в айфон смотрел?

– Я не знаю, куда Вадик смотрит, это не то что в укор ему. Но для меня это так ножом по сердцу было. Не то что Карвальо, Вагнер – ты даже недалекую историю команды не знаешь. Ты же здесь пылишь сейчас, в этой команде.

Я говорю: «А ты с «Лудогорцем» знаешь как мы сыграли там на выезде?» – «5:1 проиграли!» – «Так это твой первый матч. Как все сказали: ты ни в чем не виноват, но только с твоего фланга четыре передачи пошло», – вспомнил Акинфеев в «Коммент.Шоу».

Карпову 18 лет. Его статистику смотрите здесь.

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