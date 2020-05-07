30% зрителей на РПЛ, финал ЛЧ в Лиссабоне, Азмун и «Арсенал», семья Плющенко против Навального, а Хэмилтон – против школ корриды и другие новости утра

1. На матчи РПЛ могут пустить 30% зрителей вместо 10%. В данный момент идут консультации.

2. Лигу чемпионов доиграют в формате «финала восьми» в Лиссабоне, там же пройдет главный матч. Финал ЛЧ в Петербурге состоится в 2022 году, а не в 2021-м. Лигу Европы также собираются завершить в формате «финала восьми», матчи сыграют в Германии. Все решения в среду должен утвердить исполком УЕФА.

3. Журналист Mundo Deportivo написал, что «Арсенал» близок к подписанию форварда «Зенита» Сердара Азмуна по рекомендации Андрея Аршавина. При этом в Италии пишут, что один из вариантов замены – форвард «Фиорентины» Джованни Симеоне.

Есть инсайд и по другому игроку «Зенита»: Далера Кузяева не прочь подписать «Марсель» Виллаш-Боаша, игроком также интересуются «Валенсия» и «Хоффенхайм».

4. Двух сотрудников РФС отстранили из-за неопределенности с местом проведения матча «Зенит» – «Спартак» в Кубке России.

5. Холанд, Санчо, Фати, Альфонсо Дэвис – среди претендентов на награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку до 21 года.

6. Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их сын снялись в ролике о голосовании по поправкам в конституцию России. Политик Алексей Навальный эту затею раскритиковал, на что Плющенко предложил ему «обсудить по-мужски».

7. Согласно отчету Deloitte, у РПЛ сезона-2018/19 наименьшая доля дохода от трансляций и матчдэя среди 17 крупных лиг Европы.

8. «Краснодар» продлил контракт с нападающим Маркусом Бергом на год, с вратарем Станиславом Крицюком – до конца сезона. Крицюк затем уйдет из клуба. Возможно, в «Локомотив».

9. Украинский волейболист Дмитрий Пашицкий получил гражданство РФ и перешел в петербургский «Зенит».

10. Пишут, что баскетбольный ЦСКА договорился о подписании 3-летнего контракта с грузинским форвардом Торнике Шенгелией.

11. Еще несколько трансферных футбольных сюжетов. «ПСЖ» хочет купить Люку Эрнандеса у «Баварии» и уже начал переговоры с окружением игрока. «Манчестер Сити» интересуется Хакими. «Боруссия» пока не получала предложений по Санчо, клуб отпустит игрока за 100+ млн евро.

12. Экс-временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон вызвал на бой Конора Макгрегора.

13. Шестикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон призвал закрыть школы корриды в Испании.

14. «Вашингтон» изменил логотип в твиттере в поддержку ЛГБТ-сообщества.

15. ФИФА ответила президенту США Дональду Трампу, отказавшемуся смотреть матчи сборной США: «Выступаем за толерантность, уважение и здравый смысл».

16. Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов триумфально стартовал в «Риге», выиграв с клубом первый официальный матч.

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