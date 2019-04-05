«Вашингтон» изменил логотип в твиттере в поддержку ЛГБТ-сообщества

«Вашингтон» изменил картинку в профиле твиттера.
Новый юзерпик выражает поддержку ЛГБТ-сообществу.
Также в посте «Кэпиталс» отметили тег #PrideMonth – это акция, задачей которой является демонстрация существования в обществе ЛГБТ, поддержка толерантного отношения к ним, защита прав человека и гражданского равноправия для всех людей вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
Холтби в третий раз подряд поучаствует в ЛГБТ-параде
#NewProfilePic #PrideMonth pic.twitter.com/PgBow8IFDl— Washington Capitals (@Capitals) June 15, 2020