«Вашингтон» изменил логотип в твиттере в поддержку ЛГБТ-сообщества

изменил картинку в профиле твиттера.

Новый юзерпик выражает поддержку ЛГБТ-сообществу.

Также в посте «Кэпиталс» отметили тег #PrideMonth – это акция, задачей которой является демонстрация существования в обществе ЛГБТ, поддержка толерантного отношения к ним, защита прав человека и гражданского равноправия для всех людей вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Холтби в третий раз подряд поучаствует в ЛГБТ-параде