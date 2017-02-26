Хэмилтон призвал закрыть школы корриды в Испании

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался против школ корриды в Испании, опубликовав соответствующее сообщение в своих инстаграм-сторис.

«Это просто отвратительно, Испания! Детей в Испании учат мучить и убивать быков – начиная с 14 лет.

Мы просим Министерство образования страны немедленно закрыть школы корриды», – написал Льюис.

Сообщение вызвало ожидаемо негативную реакцию у защитников традиционных ценностей в Испании. Так, министр культуры и спорта Хосе Мануэль Родригес Урибес считает, что Хэмилтон оскорбил традицию страны, обладающую культурной ценностью.

К критике пилота подключились и представители профессионального сообщества.

«Мистер Льюис Хэмилтон не любит корриду. И что?

В любом случае, прежде чем осуждать чью-то культуру, следует хотя узнать, о чем ты говоришь», – заявил известный тореадор Каэтано Ривера.

Писатель и ведущий Фернандо Санчес-Драго выразился еще жестче: «Разве для лицензии пилота не нужен минимальный уровень интеллекта? Как Льюис Хэмилтон ее получил?»

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