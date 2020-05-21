«Манчестер Сити» интересуется Хакими

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Защитник «Реала» Ашраф Хакими, арендованный «Боруссией», может продолжить карьеру в АПЛ.

21-летним игроком интересуется «Манчестер Сити», сообщает Cadena SER. В последние недели «горожане» активно интересовались тем, доступен ли футболист для трансфера.

Возможность подписания Хакими для «Сити» зависит от решения CAS по апелляции клуба на отстранение от еврокубков. В случае, если суд встанет на их сторону, то «Ман Сити» активизируется в вопросе трансфера Хакими.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Хакими забил 5 голов и отдал 10 результативных передач в 31 матче.

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