«Манчестер Сити» интересуется Хакими

Защитник «Реала» Ашраф Хакими, арендованный «Боруссией», может продолжить карьеру в АПЛ.
21-летним игроком интересуется «Манчестер Сити», сообщает Cadena SER. В последние недели «горожане» активно интересовались тем, доступен ли футболист для трансфера.
Возможность подписания Хакими для «Сити» зависит от решения CAS по апелляции клуба на отстранение от еврокубков. В случае, если суд встанет на их сторону, то «Ман Сити» активизируется в вопросе трансфера Хакими.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Хакими забил 5 голов и отдал 10 результативных передач в 31 матче.