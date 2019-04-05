Максим Рыбин: «Мозякин и Зарипов в НХЛ блистали бы не хуже Овечкина и Малкина»

Экс-форвард «Салавата» и СКА Максим Рыбин поделился мнением о потолке зарплат в .

– Вы сказали, что на решение [завершить карьеру] в том числе повлиял потолок зарплат. Вы против него?

– Глобально, наверное, нет. Но уж слишком резко все сделали. Это выгодно только одной стороне – клубам. А это несправедливо.

Много хороших хоккеистов останутся без работы, а те, кто в среднем получал по 20-30 миллионов рублей, станут зарабатывать лишь пять. Кто-то вынужден либо ехать в ВХЛ, либо за границу, либо вовсе заканчивать.

Снижение должно быть пошаговым. А не так, мол, захотел и сделал. Считаю, это не очень правильно.

– Мозякин и Зарипов в свои годы смогли договориться.

– Спасибо, что поставили меня с ними в один ряд, но мне до них далеко. Это великие мастера.

Понятно, что скорости уже не те, но с такой головой, как у ребят, они и не всегда нужны. Плюс парни – лидеры раздевалки, крутой пример для молодых.

Сожалею, что ни один из них по-настоящему не попробовал свои силы в НХЛ. Уверен, они бы блистали там не хуже Овечкина и Малкина.

– Обычные люди вас вряд ли поймут. Особенно, когда игроки не соглашаются на понижение со 120 миллионов до 60.

– Я все-таки сам хоккеист. Тяжело сравнивать нашу профессию с другими. Те суммы, которые вы называете, может быть, они и завышенные, но раз клуб согласился на такую зарплату, значит у хоккеиста хороший агент. Если ты бомбардир, лучший защитник, у тебя хороший плюс/минус, почему ты не должен хорошо зарабатывать?

Но средние зарплаты я вам озвучил. Может, они кому-то тоже покажутся большими, но из моих уст глупо бы звучала фраза: «Всем надо резать зарплаты, я вот, например, мало в последнее время получал». Конечно, я так не скажу.

Понимаю, что век хоккеиста недолог. Надо успеть заработать на всю жизнь. При правильном подходе к деньгам это реально сделать, – сказал Рыбин.