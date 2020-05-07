Трой Дини: «Гей или бисексуал, вероятно, есть в каждой команде»

Нападающий выразил мнение, что в каждой футбольной команде есть игрок нетрадиционной сексуальной ориентации.

«В каждой футбольной команде, вероятно, есть один гей или бисексуал. Они точно есть, 100%.

Думаю, что геи или представителями ЛГБТ-сообщества боятся взять ответственность и признаться первыми. Думаю, как только первый сделает каминг-аут, за ним последует множество.

Искренне верю, что после первого каминг-аута в течение недели минимум 100 человек скажут: «Я тоже».

Мне интересно, почему футболисты, регбисты, любые спортсмены заканчивают карьеру и говорят: «Я гей». Мне кажется, что это действительно тяжелая ноша, которую они несут всю свою карьеру», – сказал Дини в подкасте BBC.