Журналист Mundo Deportivo: «Арсенал» близок к подписанию Азмуна по рекомендации Аршавина»

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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Европе.

По информации журналиста Mundo Deportivo Франсеска Агилара, в его приобретении заинтересован «Арсенал», который советовался насчет иранца с экс-игроком лондонского и петербургского клубов Андреем Аршавиным.

«Арсенал» близок к подписанию иранца Сердара Азмуна по рекомендации своего бывшего игрока Андрея Аршавина. Интересный футболист», – написал Агилар.

Ранее сообщалось, что Азмуном интересуются «Наполи» и «Лацио». Кроме того, утверждалось, что с Аршавиным насчет иранца общался главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Подробную статистику форварда можно изучить здесь.

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