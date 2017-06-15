Журналист Mundo Deportivo: «Арсенал» близок к подписанию Азмуна по рекомендации Аршавина»

Нападающий Сердар Азмун может продолжить карьеру в Европе.

По информации журналиста Mundo Deportivo Франсеска Агилара, в его приобретении заинтересован , который советовался насчет иранца с экс-игроком лондонского и петербургского клубов Андреем Аршавиным.

«Арсенал» близок к подписанию иранца по рекомендации своего бывшего игрока . Интересный футболист», – написал Агилар.

Ранее сообщалось, что Азмуном интересуются «Наполи» и «Лацио». Кроме того, утверждалось, что с Аршавиным насчет иранца общался главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Подробную статистику форварда можно изучить здесь.