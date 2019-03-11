Сергей Чепиков: «Нужно сокращать время определения допинга до полугода. Не выявили ничего за это время – все, идем дальше»

Член правления Союза биатлонистов России ( ), двукратный олимпийски чемпион высказался насчет того, нужна ли в спорте коллективная ответственность за допинг, а также поделился мнением о сроках хранения допинг-проб.

– На мной взгляд, всех под одну гребенку – это не очень правильно. Закон сейчас за склонение к применению допинга и так очень жесткий.

Зачастую тренеры и президенты не знают, что спортсмен принимал допинг. Понимаю, что коллективная ответственность может сыграть положительную роль, но нюансов очень много. Спортсмен ведь может пойти на нарушение антидопинговых правил, никому об этом не сказав?

– Теоретически – да.

– А как тогда винить тренера? Спорно это все. Я скорее за персональную ответственность.

– Но ведь чиновники получают «плюшки» за достижения спортсмена. Если выясняется, что путь к ним был нечестным и атлета постфактум дисквалифицируют, почему не забрать такие награды и у руководителей?

– Даже не знаю... Вот сколько времени прошло после сочинской ? Многим людям вручили награды, были церемонии в спорта...

На мой взгляд, нужно сокращать время определения допинга до полугода. Сейчас технологии по его выявлению очень современные, поэтому, мне кажется, все достаточно быстро можно понять.

А если есть какие-то сомнения – дать шесть месяцев. И все. Потом – мораторий. Не выявили ничего за полгода – все, идем дальше.

– Сейчас пробы хранятся по 10 лет.

– А где и как - неизвестно. Плюс – в каких условиях? Возможен ли доступ неопределенных лиц? Субъективных факторов много.

Политическая ситуация поменялась - начинают искать, кого бы еще подцепить, чтобы негатива было больше. Все эти перераспределения спустя 10 лет – странно. Ну, подождали полгода. Чтобы ордена не вручать. Потом двигаемся дальше.

– на это вам покажет статистику: десятки людей в легкой и тяжелой атлетике были дисквалифицированы за Пекин-2008 и после того, как появились новые способы определения допинга.

– Где 2008 и где мы? Уже почти 2021-й, прошло 13 лет. Спортсменам приходится всю жизнь и даже после завершения карьеры находиться в каком-то напряжении.

Вот один из эстафетной четверки принял допинг – и через 15 лет дисквалифицируют всю команду. Мне кажется, нужно сильно укорачивать эти сроки, – сказал Чепиков.