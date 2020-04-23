ЛЧ доиграют в формате «финала восьми» в Лиссабоне. Решение утвердят 17 июня (Sky Sport Italia)

принял решение относительно проведения оставшихся матчей еврокубков, утверждает Sky Sport Italia.

Лига чемпионов будет доиграна в формате «финала восьми» в Лиссабоне. Четвертьфиналы будут проводиться с 12 по 15 августа, полуфиналы – 18-19 августа, финал запланирован на 23 число.

Жеребьевка «финала восьми» пройдет в Ньоне в середине июля.

Матчи 1/8 финала («Ювентус» – «Лион» и «Барселона» – «Наполи») пройдут в Турине и Барселоне соответственно 7 и 8 августа. Где состоятся игры «Манчестер Сити» – «Реал» и «Бавария» – «Челси», не уточняется.

Суперкубок Европы разыграют 24 сентября в Будапеште.

Эти решения утвердят на заседании исполнительного комитета, которое состоится 17 июня. Напомним, что в 1/4 финала уже вышли «Аталанта», «Атлетико», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг».