Тони Фергюсон вызвал на бой Конора Макгрегора: «Вернем UFC былое величие»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Экс-временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон хочет вернуться в октагон в бою с бывшим чемпионом двух дивизионов Конором Макгрегором.

«Понедельник Макнаггетса. Вернем UFC былое величие», – написал Фергюсон.

 
 
 
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Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt)

Напомним, что 9 мая на UFC 249 Фергюсон проиграл Джастину Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде и потерял титул временного чемпиона.

Менеджер Хабиба – Конору: «Иди дерись с Фергюсоном. Тебе, как старой проститутке, нужно внимание»

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