Тони Фергюсон вызвал на бой Конора Макгрегора: «Вернем UFC былое величие»

Экс-временный чемпион UFC в легком весе хочет вернуться в октагон в бою с бывшим чемпионом двух дивизионов .

«Понедельник Макнаггетса. Вернем UFC былое величие», – написал Фергюсон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt) 15 Июн 2020 в 6:00 PDT

Напомним, что 9 мая на UFC 249 Фергюсон проиграл Джастину Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде и потерял титул временного чемпиона.

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