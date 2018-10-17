Тони Фергюсон вызвал на бой Конора Макгрегора: «Вернем UFC былое величие»

Экс-временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон хочет вернуться в октагон в бою с бывшим чемпионом двух дивизионов Конором Макгрегором.
«Понедельник Макнаггетса. Вернем UFC былое величие», – написал Фергюсон.
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Напомним, что 9 мая на UFC 249 Фергюсон проиграл Джастину Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде и потерял титул временного чемпиона.
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