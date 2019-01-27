Навальный о сыне Плющенко в агитационном ролике: «Несчастный ребенок, которому достались алчные родители»

Теги Евгений Плющенко Яна Рудковская Алексей Навальный Политика соцсети Гном Гномыч Фигурное катание

Политик Алексей Навальный раскритиковал участие в ролике о голосовании по поправкам в конституцию России семилетнего сына Евгения Плющенко

Вместе с двукратным олимпийским чемпионом в видео появились его жена Яна Рудковская и сын Александр.

«Постыдная и бессовестная эксплуатация несчастного ребенка», - написал Навальный в твиттере.

«Несчастный ребенок, которому достались алчные, бессовестные родители», – добавил он в инстаграме. 

Плющенко, Рудковская и их сын снялись в ролике о голосовании по поправкам в конституцию России

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья