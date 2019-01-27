Политик Алексей Навальный раскритиковал участие в ролике о голосовании по поправкам в конституцию России семилетнего сына Евгения Плющенко.
Вместе с двукратным олимпийским чемпионом в видео появились его жена Яна Рудковская и сын Александр.
«Постыдная и бессовестная эксплуатация несчастного ребенка», - написал Навальный в твиттере.
«Несчастный ребенок, которому достались алчные, бессовестные родители», – добавил он в инстаграме.
Плющенко, Рудковская и их сын снялись в ролике о голосовании по поправкам в конституцию России
Постыдная и бессовестная эксплуатация несчастного ребёнка https://t.co/fE7d4siAvX— Alexey Navalny (@navalny) June 15, 2020