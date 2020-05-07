Двух сотрудников РФС отстранили из-за неопределенности с местом проведения матча «Зенит» – «Спартак» в Кубке России

Теги Спартак Зенит Сергей Куликов премьер-лига Россия Олимп Кубок России РФС Петр Баркалов Чемпионат.com Футбол

В РФС провели внутреннее расследование из-за ошибки в регламенте Кубка России, сообщает «Чемпионат».

Из-за неопределенности в регламенте долгое время не было понятно, где пройдет матч 1/2 финала между «Зенитом» и «Спартаком». В итоге встреча состоится в Санкт-Петербурге.

По итогам разбирательства ответственными за ошибку были признаны руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов и его заместитель Петр Баркалов. С ними провели беседу и отстранили.

С учетом заслуг функционеров их решили не увольнять и перевели на другие должности.

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Никто не знал, где и когда «Зенит» со «Спартаком» сыграют полуфинал Кубка. В регламенте об этом просто не написано

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