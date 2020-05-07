У РПЛ-18/19 наименьшая доля дохода от трансляций и матчдэя среди 17 крупных лиг Европы

Консалтинговая компания Deloitte опубликовала отчет по доходам европейских футбольных лиг.

В него вошли 17 чемпионатов – помимо России, это также чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, Австрии, Турции, Нидерландов, Португалии, Бельгии, Австрии, Шотландии, Дании, Норвегии, Швеции и Польши.

Доходы РПЛ в сезоне-2018/19 упали на 8% по сравнению с сезоном-2017/18. Совокупная прибыль клубов лиги составила 752 миллиона евро. Она складывается из четырех пунктов: матчдэй (проданные билеты и активности на стадионах) – 52 млн; трансляции – 126 млн; спонсоры – 436 млн; прочие доходы – 138 млн.

Два первых пункта в процентном соотношении у РПЛ составляют наименьшую долю среди всех проанализированных турниров.