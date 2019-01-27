Двукратный олимпийский чемпион ответил на критику политика Алексея Навального.

Навальный раскритиковал участие в ролике о голосовании по поправкам в конституцию России семилетнего сына Плющенко Александра.

«Несчастный ребенок, которому достались алчные, бессовестные родители», – написал Навальный в инстаграме.

«Забавно, конечно, слышать от тебя про совесть. О каком гражданском обществе можно говорить, если голосовать можно только за тебя, а когда не за тебя, то по твоей указке?

Каждый человек волен говорить о своей позиции прямо. На каждый роток ты свой платок не накинешь.

Мне стыдно жить с тобой в одной стране! Если у тебя есть вопросы ко мне – готов по-мужски обсудить. Надеюсь, не зассышь», – ответил Плющенко.

Плющенко, Рудковская и их сын снялись в ролике о голосовании по поправкам в конституцию России

Навальный о сыне Плющенко в агитационном ролике: «Несчастный ребенок, которому достались алчные родители»