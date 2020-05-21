На матчи РПЛ могут пустить 30% зрителей вместо 10% («СЭ»)

Квоту для зрителей на матчах РПЛ могут расширить с 10% до 30%, сообщает «Спорт-Экспресс».

На данный момент идут консультации по этому вопросу, решение могут принять в ближайшее время.

Вероятно, данный вариант начнут применять с начала июля.

Сезон РПЛ возобновится 19 июня. Сейчас на матчи могут попасть до 10% болельщиков от вместимости стадионов.

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