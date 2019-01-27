Ирина Роднина – пользователю твиттера: «Плачу налоги 55 лет. Уверена, что вся ваша родня на мои налоги тоже рассчитывает»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина вступила в спор с пользователями твиттера.

Роднина присоединилась к полемике по поводу того, что 9 мая во время парада Победы мавзолей Ленина закрывают баннерами. Один из пользователей предположил, что в Госдуме проголосовали за то, что мавзолей не является символом Дня Победы.

«С законом о запрете на распространение фэйковой информации в интернете не знакомы? И какие штрафы ждут нарушителей?» – спросила Роднина.

«Вот бы они как-нибудь аннигилировались все, зажила бы Россия свободно и богато», – обратился к Родниной другой пользователь соцсети, выступивший против депутатов и против тех, кто защищал мавзолей.

«Придется потерпеть. Даже Моисей водил евреев 40 лет по пустыням», – написала Роднина.

«Вы на кого работаете? За чьи налоги зарплату получаете?» – ответил ей подписчик.

«Плачу налоги 55 лет, уверена, что вся ваша родня на мои налоги тоже рассчитывает. Смени пластинку, аутсайдер», – парировала экс-фигуристка.

Вы вряд ли застали Ирину Роднину на льду: она обвиняла тренера в пьянстве, выиграла все Олимпиады и ЧМ и плакала на пьедестале в Америке