Украинский волейболист Пашицкий получил гражданство РФ и перешел в петербургский «Зенит»

Украинский волейболист Дмитрий Пашицкий рассказал о получении российского гражданства.

Ранее стало известно, что блокирующий перешел из в петербургский «Зенит».

– Приглашение в «Зенит» получил в середине сезона. На тот момент еще не было понятно, смогу ли я получить российский паспорт, а на иностранных игроков моего амплуа спрос в суперлиге не очень высокий...

Однако ближе к концу чемпионата стало ясно, что вопрос получения гражданства России решен. И плюсы перехода в такой клуб, как «Зенит», выглядели очевидными. Это очень сильная и амбициозная команда. Мне же всегда хотелось выступать за топ-клубы, решающие максимальные задачи.

– Де-факто вы уже получили российское гражданство, осталось утрясти юридические нюансы. Сложно ли далось это решение? И связываете ли свое будущее с Россией?

– Я считаю себя больше русским, чем украинцем. Русский – это мой родной язык. Я вырос в русской среде. У меня много родственников в России, в Иркутске…

Жизнь – непредсказуемая штука, поэтому что-то глобальное загадывать не стоит. Но, конечно, я не исключаю, что останусь жить в России.

– А за нашу сборную готовы сыграть?

– Я всегда готов! Вопрос в том, нужны ли мои услуги сборной. Российские центральные блокирующие, на мой взгляд, лучшие в мире. Так что тренерам сборной есть из кого выбирать. Но если вдруг позовут – приеду по первому зову, – сказал Пашицкий.