«ПСЖ» хочет купить Люку Эрнандеса у «Баварии» и уже начал переговоры с окружением игрока

начал поиски замены уходящему из клуба защитнику Тиаго Силве.

Главная цель парижан – защитник «Баварии» Люка Эрнандес, сообщает Cadena SER. Представители «ПСЖ» уже контактировали с окружением француза.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» также интересен брат Люки – левый защитник «Милана» Тео Эрнандес. И его трансфер более реален.

«Бавария» купила Эрнандеса у «Атлетико» прошлым летом за рекордные для себя 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги 24-летний провел 16 матчей. Его статистика – здесь.