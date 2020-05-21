«ПСЖ» хочет купить Люку Эрнандеса у «Баварии» и уже начал переговоры с окружением игрока

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Люка Эрнандес Тео Эрнандес Футбол

«ПСЖ» начал поиски замены уходящему из клуба защитнику Тиаго Силве.

Главная цель парижан – защитник «Баварии» Люка Эрнандес, сообщает Cadena SER. Представители «ПСЖ» уже контактировали с окружением француза.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» также интересен брат Люки – левый защитник «Милана» Тео Эрнандес. И его трансфер более реален.

«Бавария» купила Эрнандеса у «Атлетико» прошлым летом за рекордные для себя 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги 24-летний Люка Эрнандес провел 16 матчей. Его статистика – здесь.

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