ЦСКА договорился о подписании 3-летнего контракта с Торнике Шенгелией (SDNA)

Московский ЦСКА договорился о подписании 3-летнего контракта с форвардом Торнике Шенгелией (28 лет, 206 см).

Об этом сообщает греческое издание SDNA.

Грузинский баскетболист имел контракт с «Басконией» до 2022 года, в нем присутствовала опция выкупа на сумму около 1,5 миллиона евро. Армейцам удалось согласовать с испанцами переход звездного баскетболиста за меньшую сумму.

В розыгрыше Евролиги-2019/20 Шенгелия набирал в среднем 15,9 очка, 5,6 подбора и 2,9 передачи за матч.

ЦСКА ранее подписал центрового Николу Милутинова.

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