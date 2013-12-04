Владимир Познер об увольнении комментатора «Сакраменто»: «Ответить, как он, – значит быть идиотом в лучшем случае»

Известный телеведущий Владимир Познер выразил мнение по поводу увольнения комментатора «Сакраменто» Гранта Нейпира после переписки с бывшим игроком команды Демаркусом Казинсом.

На вопрос Казинса о лозунге Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») Нейпир ответил, что важна жизнь каждого человека.

«По поводу Гранта Нейпира. Начну с того, что никто его не увольнял, он сам подал в отставку. Но давайте по существу. Лозунг Black Lives Matter возник довольно давно в результате полицейского насилия в отношении афроамериканцев. Этот лозунг по сути никто не отвергал, потому что все (или почти все) в Америке понимают, что жизнь белокожего ценится несравненно выше жизни чернокожего.

На фоне того, что происходит сейчас в Америке, ответить «Каждая жизнь важна» на вопрос «Как вы относитесь к слогану Black lives matter?» – это в лучшем случае значит быть идиотом. Это примерно то же самое, как в ответ на вопрос «Не считаете ли важным принять закон о защите женщин» ответить «Надо защищать всех».

Разумеется, каждая жизнь важна, но все знают, что реально жизнь черного важной не считается, в частности, полицией, имеет место быть полнейший произвол и беспредел.

На этом фоне отвечать таким образом более чем глупо. Нейпир понял это, однако понял поздно, но сам уволился.

Ни я, никто другой не призываем американцев ни к чему. Каким образом я, живя и работая в России, могу заниматься призывами к людям другой страны? Это просто чушь. Винить меня в том, что я «потворствую разгулу преступности», мягко говоря, бред. Мог бы сказать жестче», – написал Познер.

Комментатор написал, что «жизнь каждого имеет значение». Игроки НБА обвинили его в расизме, а «Сакраменто» и радиокомпания уволили