«Кокорин – игрок для РПЛ. С его менталитетом в серьезных лигах не заиграть». Экс-форвард «Зенита» Николаев о форварде

Бывший форвард «Зенита» поделился мнением о перспективах нападающего «Сочи» .

– «Рома» и «Марсель» якобы интересуются Кокориным. Форвард будет конкурентоспособным в одном из чемпионатов топ-пятерки?

– Выскажу исключительно свое мнение: ни в одном из серьезных европейских чемпионатов, футболист с менталитетом Кокорина не заиграет!

Он изначально так себя позиционировал, вряд ли даже обстоятельства не самые приятные в его жизни что-то изменили.

– Как же Кокорин себя позиционировал?

– Он игрок настроения. Все вокруг должно быть хорошо. Обожание руководства, тренера, болельщиков, место в составе. Чтобы Кокорин давал результат, ситуация обязана сложиться идеальной. Он должен чувствовать себя комфортно.

Не думаю, что он выбрал бы путь Смолова, уехав в аренду в «Сельту», где нужно доказывать свою состоятельность в сильном чемпионате, играя против «Реала» и «Барселоны».

– Но ведь в «Сочи» Кокорин тоже доказывает, в трех мартовских матчах забил четыре мяча, болельщики им снова восхищались, пресса захлебывалась от восторга.

– Да, в тех матчах он рвал и метал. Скорее на эмоциях, что «Зенит» с ним несправедливо поступил.

Никто не пытается опровергнуть, что Кокорин – игрок сильный, с хорошим потенциалом, но, на мой субъективный взгляд, исключительно для нашего чемпионата и команды с хорошим бюджетом, которая будет обеспечивать, скажем так, его хотелки.

– Аренду Кокорина в «Сочи» продлили до 30 июля, затем он становится свободным агентом. Развязку этой почти детективной истории сегодня можно предсказать?

– Полагаю, что в ближайшие полтора месяца с Кокориным или его агентом «Зенит» продолжит переговоры о новом контракте.

Какие это будут условия? Если Саша в каждом туре продолжит забивать за «Сочи» и давать результат, то питерцы могут принять его условия. И в принципе это будет справедливо.

Полтора года он потерял, но на его спортивных показателях простой не отразился. Все в его руках и ногах. И возвращение в сборную Кокорина я бы не исключал. Станислав Черчесов двери не закрывает ни для кого. Да и Дзюба тоже не вечный, – сказал Николаев.

«У «Газпрома» не все безоблачно. Может встать вопрос: финансировать ли «Зенит» дальше?» Экс-форвард Николаев о клубе