«Зенит» рассматривает форварда «Фиорентины» Симеоне как замену Азмуну (Centrotrentuno)

Форвард «Фиорентины» , выступающий на правах аренды за , может продолжить карьеру в России.

По информации Centrotrentuno.com, рассматривает 24-летнего аргентинца в качестве возможной замены нападающему Сердару Азмуну, который может покинуть петербургский клуб.

Предполагается, что данный трансфер может состояться только при условии, если сине-бело-голубые продадут сразу двух легионеров ввиду нового лимита на иностранных игроков в чемпионате России (8 игроков в заявке). По сведениям источника, этими легионерами могут стать Сердар Азмун и Себастьян Дриусси. В этом случае «Зенит» сможет предложить за игрока 15 миллионов евро.

После 24 матчей Серии А аргентинец набрал 11 (6+5) очков. Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.