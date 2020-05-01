Агент Маурисио об интересе ЦСКА и «Ростова»: «Это правда. А Данни попросил его вернуться в «Зенит»

Пьер Фернандес, агент полузащитника ПАОК Маурисио, подтвердил, что его клиент может вернуться в Россию.

«Маурисио интересуются в «Ростове» и ? Да, это правда.

Но отправил нам не очень хорошее предложение. ЦСКА пытался подписать Маурисио, у них всегда было это желание, и теперь им снова он интересен.

Он может получить российский паспорт? Да, это тоже правда. Он может получить паспорт и играть как россиянин.

К тому же мне вчера позвонил и сказал, что он попросил Маурисио вернуться в «Зенит»! Он очень его любит как футболиста», – сказал агент.

Срок контракта Маурисио с греческим клубом истекает летом 2020 года.

Маурисио выступал за «Терек» с 2010 по 2015 год, а также за – с 2016-го по 2017-й. После этого он перешел в греческий . Его статистику смотрите здесь.