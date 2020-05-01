Салах оплатил бензин всем посетителям на заправке

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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах совершил добрый поступок.

27-летний футболист приехал заправить автомобиль на АЗС и оплатил бензин всем остальным посетителям. Салах был в клубной экипировке, в перчатках и с антисептиком в руках.

Защитник Деян Ловерен с юмором отреагировал на поступок одноклубника: «Слышал, Салах пару дней назад оплатил бензин всем на заправке. Отличный жест. Но можешь хоть раз заплатить за мой кофе? Обычно ты скупой, поэтому я удивлен, но в любом случае молодец».

Фото: твиттер @cameronKFord

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