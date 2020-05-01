«Локомотив» предложит Алексею Миранчуку контракт на 5 лет, если не продаст игрока в Европу («СЭ»)

Полузащитник Алексей Миранчук может продлить контракт с «Локомотивом», если в ближайшее время не уедет играть в Европу.

Клуб и представители 24-летнего хавбека сейчас настроены продать игрока на Запад, в Серию А, Ла Лигу или АПЛ. Идут консультации.

Однако железнодорожники начали работу над условиями нового пятилетнего соглашения с Миранчуком на случай, если переговоры с европейскими командами не завершаться успешно, сообщает «Спорт-Экспресс».

Действующий договор футболиста рассчитан до июня 2021-го, и в «Локо» опасаются, что, если не заключить новое соглашение или если сорвется трансфер за рубеж, может воспользоваться ситуацией.

В августе 2019-го гендиректор петербуржцев Александр Медведев говорил, что сине-бело-голубые интересовались братьями Миранчуками, но на тот момент вопрос был закрыт.

Напомним, Betting Insider ранее сообщал об интересе к россиянину со стороны «Фиорентины». Позже стало известно про интерес «Ромы» и «Аталанты».

Алексей Миранчук выступает за первую команду «Локомотива» с 2013 года. Его статистику смотрите здесь.