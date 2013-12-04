Активист Джошуа Вонг: «Леброн – лицемер. Его волнуют деньги, а не права человека»

Гонконгский активист Джошуа Вонг обвинил лидера в лицемерии после того, как звезда организовал группу «Больше, чем просто голос» в поддержку чернокожих избирателей в США.

Оппозиционер и лидер протестов в Гонконге вспомнил реакцию Джеймса на скандальный твит генменеджера «Рокетс» , который а прошлом году поддержал гонконгские протесты. Баскетболист который нередко высказывался по поводу резонансных событий, лишь отметил, что Мори «не был осведомлен» о возможных последствиях своего сообщения.

«Крайне важно защищать демократию, но Леброн Джеймс громко высказывается только в США. О Китае он не только молчит, но и затыкает других. Он назвал Мори неосведомленным за поддержку Гонконга. Все, что его волнует, это деньги, а не права человека. Лицемер», – написал Вонг.

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