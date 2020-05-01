«Ливерпуль» разгромил «Блэкберн» в товарищеском матче – 6:0

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Лидер АПЛ «Ливерпуль» в преддверии возобновления сезона провел на «Энфилде» товарищеский матч против «Блэкберна».

В отчете на официальном сайте мерсисайдцев не уточняется, каким составом «красные» начали игру, но в перерыве Юрген Клопп провел семь замен.

Участие в игре приняли ряд молодых футболистов «Ливерпуля»: Неко Уильямс, Ки-Джана Хувер, Лейтон Кларксон и другие.

Мохамед Салах и Эндрю Робертсон матч пропускали.

Товарищеский матч

Ливерпуль

Ливерпуль – Блэкберн – 6:0 (3:0)

 

Голы: 1:0 – Мане, 2:0 – Кейта, 3:0 – Минамино, 4:0 – Матип, 5:0 – Хувер, 6:0 – Кларксон.

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