«Федун в обиде на голосовавших, но в основном это были москвичи». Орлов о матче «Зенит» – «Спартак» в Петербурге

Комментатор Геннадий Орлов высказался о решении РФС провести полуфинал Олимп Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Логика все-таки на стороне «Зенита», что бы там ни говорили. «Зенит» в этом розыгрыше Кубка сыграл два матча на выезде, а «Спартак» – один. Взять предыдущий регламент, и по справедливости «Спартак» должен играть второй матч на выезде, а это попадает на полуфинал с «Зенитом». Финал будет на нейтральном поле.

Из-за этого пошел сыр-бор, «Спартак» решил уцепиться за соломинку, но она не выдержала. «Спартак» атаковал, просил, подавал прошения и прочее.

Мне кажется, очень достойно повел себя президент РФС Александр Дюков. Он сам не голосовал, отстранился как президент и человек, связанный с «Зенитом» в прошлом.

Кстати, в основном голосовали москвичи. Федун в обиде на тех, кто голосовал. Он сказал, что «Зенит» продавливает решения. Там что, сидят люди на зарплате «Газпрома»? Что имел в виду Федун? Чего он их так оскорбил?

Там Сергей Галицкий из Краснодара, есть еще несколько человек из других городов, но основная группа – москвичи.

Дюков поступил благородно и достойно, не стал обижаться на Федуна», – сказал Орлов.

Кубковый «Зенит» – «Спартак» отдали Питеру. Федун в ярости: говорит, решение продавил «Зенит»