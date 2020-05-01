«Локомотив» готов платить Баделю и Йоветичу по 3-3,5 млн евро в год («СЭ»)

продолжает работать над трансферами полузащитника , играющего в «Фиорентине» на правах аренды, и форварда .

Кандидатура 31-летнего хорватского опорника обговорена генеральным директором москвичей Василием Кикнадзе с новым главным тренером «Локо» Марко Николичем. Это их совместный проект, как и желание приобрести 30-летнего черногорского нападающего.

По информации «Спорт-Экспресса», балканским игрокам предлагаются годовые оклады в районе 3-3,5 миллиона евро. С Баделем хотят заключить трехлетний контракт.

У Баделя и Йоветича действующие соглашения. Милан связан с римлянами до июня 2022-го, Стеван с монегасками – до июня 2021-го.

На рынке считается, что за хорвата у «Локо» просят 3,5 миллиона евро, за черногорца – 4-4,5 миллиона.

Бадель в нынешнем сезоне Серии А провел 19 матчей за «Фиорентину». Его статистику можно изучить здесь.

В трех последних сезонах Лиги 1 Йоветич провел 32 матча, забив 12 голов. Статистику черногорца можно найти здесь.