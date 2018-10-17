Боец UFC Агапова: «Не выйду замуж за человека из СНГ. Это просто опасно для жизни»

Боец UFC Мария Агапова рассказала о личной жизни в США, а также, что не собирается выходить замуж за мужчину из СНГ.

«В основном, я дерусь с парнями, которые не уважают мое личное пространство. В Америке есть определенные законы на этот счет. Если ты свистнешь девушке вслед или по жопе ее ударишь, то за это можно сесть в тюрьму и надолго, это статья «Домогательство».

У нас таких законов нет, законы в большинстве своем никак не защищают женщин, а я люблю делать, что хочу. Часто гуляю ночью по улице, часто хожу одна. А с кем мне ходить, если не с кем?

Ко мне часто подходили парни, такие типа: «Э, может, познакомимся?» Я ему: «Отвали от меня». Он продолжает подходить, такой: «Эээ, эээ». Начинает меня трогать, я ему – на с локтя! Он сразу: «Все-все, понял, извиняюсь». Каждый раз, когда они от меня получают, они в шоке извиняются и уходят.

Я поняла, что вообще замуж не выйду за человека из СНГ. Это просто опасно для жизни, вот и все. У нас, если муж тебя изобьет – что ты сделаешь? Пойдешь и скажешь кому-нибудь – а тебе ответят: «Ой, это ты виновата, довела мужика». Пойдешь в милицию – скажут то же самое.

Максимум, что сделают – оштрафуют всю семью, заберут деньги из вашего бюджета, а муж продолжит дальше бить жену. Это вообще опасян, такой опасян», – рассказала Агапова.

Агапова 13 июня в Лас-Вегасе проведет поединок против Ханны Сайферс в рамках карда турнира UFC on ESPN 10.

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