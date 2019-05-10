Яя Туре о расизме: «Африканское сообщество уже натерпелось»

Теги Яя Туре премьер-лига Украина Шахтер Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Чемпионат.com Okko дискриминация Футбол

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре высказался относительно расизма.

«Африканское сообщество уже натерпелось. Расизм есть в реальной жизни. Каждый африканец, который едет на работу или в метро, сталкивается с людьми, которые негативно относятся к нему.

Они не знают, как сделать так, чтобы люди могли их услышать. День ото дня какие-то расистские оскорбления или просто негативное отношение», — сказал Туре в интервью на YouTube-канале «Okko Спорт».

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья